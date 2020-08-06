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رئيس هيئة قناة السويس: القناة الجديدة أتاحت عبورا آمنا وسريعا للسفن.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:38 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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شيرين عادل
قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس،  إن قناة السويس أتاحت للعالم عبورا آمنا للسفن من الشمال للجنوب والعكس وذلك خلال 11 ساعة فقط مقارنة ب 22 ساعة سابقا. 

وأوضح ، رئيس هيئة قناة السويس خلال تقرير خاص أذاعته فضائية إكسترا نيوز،  أن قناة السويس الجديد وفرت وقتا ووقودا وعمالة وفرص عمل ضخمة. 

وأشار إلى أن عبور السفن خلال 11 ساعة فقط بقناة السويس الجديد عمل على جذب حركة الملاحة العالمية ، علاوة على  أن غاطس القناة يصل 66 قدم حوالى 20 متر أى تقريبا. 

ولفت الفريق أسانة ربيع ،  إلى  أن  قناة السويس  قامت بعمل تخفيضات للسفن القادمة من شرق آسيا وغرب اوروبا تصل 17% ..

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