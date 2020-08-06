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تعليم

تعليم القاهرة: امتحانات الدبلومات الفنية مرت بلا شكاوى اليوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:38 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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ياسمين بدوي
أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 انتظمت اليوم في اللجان لليوم الخامس على التوالي.


وقال مدير تعليم القاهرة: "خاض امتحانات الدبلومات الفنية اليوم 64143 طالبا وطالبة بنظامى الخمس والثلاث سنوات".


ونوه مدير المديرية بانتظام سير اللجان وتزويدها بالمواد المعقمة والمطهرات والكمامات.

 
وشدد على عدم تلقي غرفة عنليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أي شكاوى حتى الآن.


وأكدت عائشة كامل محمد، مدير إدارة التعليم التجاري ورئيس عمليات دبلوم المدارس الفنية، الاتصال المباشر بغرفة عمليات الإدارات التعليمية 32 التابعة للقاهرة وغرف العمليات المركزي بالوزارة والمديرية.


وحرص أمين مصطفى، القائم بأعمال مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اطمئنان  الغرفة على سير العملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة والمديرية للحفاظ على صحة الطلاب.
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