احمد عادل عبدالمنعم يغازل الأهلي من تدريبات مصر المقاصة





ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ابن النادى العالمى _ البطل الاهلاوى _ العالمى .





ويعد أحمد عادل عبدالمنعم احد ناشئي النادي الأهلي حيث بدأ حياته الكروية في فريق الناشئين الأهلي 1996 وتدرج في فرق المراحل السنية حتى وصل للفريق الاول وانتقل الى فريق مصر المقاصة عام 2017 .

وشارك عبد المنعم متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وهو يرتدي تي شيرت أحمر في إشارة منه إلى النادي الأهلي .