مصرف لبنان المركزي يوجه البنوك بتقديم قروض دولارية ميسرة للمتضررين من انفجار بيروت

وجه مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمائة للأفراد والشركات المتأثرين بالانفجار الذي وقع بميناء بيروت.





كما قال المصرف بشكل منفصل إنه على مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.













ويجب أن تُقدم القروض الاستثنائية بصرف النظر عن حدود حساب العميل بدون أي فائدة ويتم سدادها على مدى خمس سنوات.





وقال مصرف لبنان إنه من الممكن سداد القروض بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في التعاملات بين البنوك عند 1515 ليرة مقابل الدولار.





وأضاف مصرف لبنان المركزي أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بصفر بالمائة فائدة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.