ضبط 2572 قضية تموينية بالمنيا خلال يوليو الماضي

قال اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الحملات التموينية التي نظمتها مديرية التموين نجحت خلال شهر يوليو الماضي في ضبط وتحرير 2572 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية بالتعاون مع الجهات المعنية .





وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.





من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المديرية ضبطت 1794 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 696 قضية نقص بالوزن و248 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و63 قضايا توقف عن العمل بدون عذر و30 قضية تصريف وتجميع و54 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و703 قضية أخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ).



