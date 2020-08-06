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أخبار البلد

وزير النقل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم بمقر الوزارة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة النقل وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كل قطاعات وزارة النقل باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وأنه أصدر توجيهاته المشددة لكل رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبة لجميع العاملين على مدار العام.

واستعرض وزير النقل مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل  والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالأكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كل العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك في إطار  توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كل سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري. وأن الأكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.
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