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أخبار البلد

درس بيروت كان مؤلما.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
ناشد الإعلامى عمرو أديب، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الحكومة المصرية بمراجعة شامله لكل مخازن الكيماويات فى البلاد وذلك بعد الانفجار الذى حدث فى بيروت. 

وكتب عمرو أديب: "اناشد الدولة المصرية القيام بمراجعة شاملة لكل مخازن الكيماويات فى البلاد . درس بيروت كان مؤلما للغايه والمراجعه والتتبع لن تكلف شيء بل ستحمى كل شيء".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

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وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

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