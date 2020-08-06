ريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا.. صور





وسافر سرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد رفقة البعثة، رغم تأكد غيابه عن لقاء مانشستر سيتي المقبل للإيقاف.





وينوى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الدفع بـ كاسيميرو في مركز قلب الدفاع، لتعويض غياب سيرجيو راموس، حسبما أشارت تقارير صحفية.





ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب " الاتحاد" بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

غادرت بعثة ريال مدريد العاصمة الإسبانية مدريد، منذ قليل، متجهة إلى إنجلترا، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.