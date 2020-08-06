AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:16 م
بعثة ريال مدريد تسافر
بعثة ريال مدريد تسافر إلى إنجلترا
Advertisements
محمد السعيد
غادرت بعثة ريال مدريد العاصمة الإسبانية مدريد، منذ قليل، متجهة إلى إنجلترا، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسافر سرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد رفقة البعثة، رغم  تأكد غيابه عن لقاء مانشستر سيتي المقبل للإيقاف.

وينوى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الدفع بـ كاسيميرو في مركز قلب الدفاع، لتعويض غياب سيرجيو راموس، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب " الاتحاد" بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  في المدرجات.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.
ريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا.. صور
ريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة الحجر الحجر الصحي تهدد بنقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد إلى لشبونة

رسميًا.. غياب أجويرو عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رغم الطرد.. راموس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. زيدان يجهز مفاجأة كبرى لـ جوارديولا

ترشيحاتنا

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

فيديوجراف.. حقيقة الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

حصل على عطايا بقيمة 5 ملايين جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط منتحل صفة المستشار الإعلامي لوزارة التعليم

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع