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أخبار البلد

تدرس مجانية التعليم الجامعي.. هل تنجح غانا فى التطبيق؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:13 م
رئيس غانا
رئيس غانا
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أمينة الدسوقى

تسعى دول القارة الأفريقية إلى النهوض لشعوبها والعمل على توفير خدمات تعليمية من شأنها رفع وعى المواطن ومواكبته لأحدث المستجدات التكنولوجية، ولأن بعض شعوب هذه القارة فقراء لايستطيعون استكمال تعليمهم، سعت بعد الدول ومن بينها غانا التى اقرت مجانية التعليم على المستوي الثانوي.

وعليه استكمال التعليم الجامعى فى غانا يكون على حساب الطالب، إلا أنه لتخفيف معاناة الشعب، خرج الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو بتصريحات تبعث الامل والتفائل فى نفوس الغانيين حيث قال أن حكومته بصدد دراسة مجانية التعليم العالي في البلاد.
 
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واكد اكوفو وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية إن ما تم وضعه حتى الآن هو "نظام يتلقى من خلاله طلاب التعليم العالي منحا أثناء دراستهم، تساعدهم على تلبية احتياجاتهم، ولكننا نفكر كذلك في جعل التعليم العالي مجانا".

واشار الرئيس الغاني إلى أن "أكبر استثمار يمكن القيام به، هو الاستثمار في تعليم الشعوب"، مضيفا أن "مغادرة المدرسة بسبب صعوبات مالية مشكلة رئيسية".

عدة مؤشرات تؤكد نجاح غانا فى توفير التعليم الجامعى المجاني لطلابها حيث أنها تمتلك اقتصاد ضخم فى القارة الأفريقية كما أنها تقوم بتصدير المعادن الصناعية الأمر الذي جعلها واحدة من أعلى الناتج المحلي للفرد الواحد فى القارة الأفريقية، فهل تفعلها غانا وتتيح خدمة تعليمية مجانية لشعبها.

يذكر أنه وفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2010، يوجد فى غانا مايقرب من 71.50% يستطيعون القراءة والكتابة، ووفقا لإحصائيات عام 2011 بلغ معدل الإنفاق العام على التعليم 8.14% من إجمالى الناتج المحلي.

كما تبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 88.88% وتبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي 54.64% وفقا لإحصائيات البنك الدولي عام 2014.

وتقع جمهورية غانا علي طول خليج غينيا والمحيط الأطلسي، تحدها بوركينا فاسو من الشمال، وتوجو من الشرق، وساحل العاج من الغرب. اللغة الرسمية هي الإنجليزية وعملتها هي السيدي.

يقوم اقتصاد غانا على تصنيع وتصدير السلع التكنولوجيا الرقمية، وبناء السيارات وتصدير السفن.

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