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برلمان

برلمانى:المشروع القومى للبتلو يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:15 م
البتلو
البتلو
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معتز الخصوصى

قال النائب رائف تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا لدينا مشكلة كبيرة فى اللحوم ، حيث أننا نستورد كميات كبيرة من اللحوم من الخارج ، وبالتالى كانت هناك نظرة من جانب الرئيس السيسى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال المشروع القومى للبتلو.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشروع القومى للبتلو يساعد فى توفير فرص عمل للشباب ويخلق مشروعات جديدة ويوفر العملة الصعبة التى نستورد بها اللحوم من الخارج.

كما أوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المشروع القومى للبتلو له مردوده من الناحية الإقتصادية و الأمن القومى ، حيث ان يحقق الإكتفاء الذاتى من اللحوم.

وتابع : نريد ان نريد يكون لدنيا مصانع لإنتاج أدوية الطب البيطرى بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات ، متسائلا هل نحن جاهزون أن يكون لدينا بديل للأعلاف ، خاصة وأننا نستورد 80 % من الأعلاف.

وكان قد وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسى بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بهدف الإسراع في إقامة هذه المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع مع الاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، يما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس بدعم المشروع القومي للبتلو، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلي للحوم.
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