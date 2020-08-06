أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك توجه ضربة قاضية لـ تيك توك.. ثغرة أمنية خطيرة بتطبيق Twitter على هواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.

أطلقت شركة فيسبوك ، خدمتها الجديدة لمنافسة تطبيق تيك توك TikTok الشهير، عالميًا، حيث سيتمكن مستخدمو موقع إنستجرام من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels، بدءا من اليوم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.









كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، خلال فعاليتها الخاصة التي استضافتها للمرة الأولى بشكل افتراضي عبر الإنترنت وتم بثها بشكل مباشر من كوريا الجنوبية للإعلان عن أحدث ابتكاراتها التقنية، عن خمسة أجهزة جديدة بخصائص وميزات فائقة الأداء والقوة تتكامل بشكل سلس وتتناسب مع متطلبات المستهلكين في عالم سريع التغير.



