أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك توجه ضربة قاضية لـ تيك توك.. ثغرة أمنية خطيرة بتطبيق Twitter على هواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.
أطلقت شركة فيسبوك، خدمتها الجديدة لمنافسة تطبيق تيك توك TikTok الشهير، عالميًا، حيث سيتمكن مستخدمو موقع إنستجرام من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels، بدءا من اليوم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.
كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، خلال فعاليتها الخاصة التي استضافتها للمرة الأولى بشكل افتراضي عبر الإنترنت وتم بثها بشكل مباشر من كوريا الجنوبية للإعلان عن أحدث ابتكاراتها التقنية، عن خمسة أجهزة جديدة بخصائص وميزات فائقة الأداء والقوة تتكامل بشكل سلس وتتناسب مع متطلبات المستهلكين في عالم سريع التغير.
حظرت الحكومة الهندية بعض تطبيقات الهواتف المحمولة التابعة لشركات صينية من بينها شركتا Xiaomi و Baidu، ويأتي هذا القرار توسعة لأحدث الخطوات التي تتخذها نيودلهي لضرب الشركات التابعة لدولة الصين في الفضاء الإلكتروني منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين.
منعت شركة تويتر Twitter، بشكل مؤقت حساب حملة الرئيس دونالد ترامب من التغريد على منصتها، بعد أن نشر مقطع فيديو يحتوي على ادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا.
عثرت شركة تويتر Twitter، على ثغرة أمنية في تطبيقها الخاص بهواتف أندرويد Android، وقالت منصة التدوينات المصغرة: "إن هذا الخلل يتعلق بمشكلة أمنية أساسية في أندرويد، ولم يكن اختراقا، ولم تكن مرتبطة بأي حادث أمني آخر حديث".
أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، تحديثا لتطبيق Your Phone، والذي يتيح لمستخدمي نظام التشغيل التابع لها Windows 10، بتشغيل تطبيقات هواتف أندرويد في حواسيبهم المحمولة.