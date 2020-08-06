د. محمد مبروك يكتب: بحبك يا لبنان

منذ الصبا وينمو ويتشكل وجداني على وقع موسيقى الرحابنة و صوت السيدة فيروز التي تملأ الدنيا من حولي بصوتها الملائكي الذي وجد مكانه بين عمالقة الغناء في الجيل الذهبي الذي ضم السيدة أم كلثوم و الموسيقار محمد عبدالوهاب والفنان عبدالحليم حافظ و الموسيقار فريد الأطرش وغيرهم من كبار المطربين...لكن فيروز بلهجتها اللبنانية الجميلة و ألحانها المتفردة و صوتها المختلف ظلت تحتفظ بمكان مميز في وجداني لا يقترب منه أحد..









وظل حفلها الأول في مصر الذي أقامته على مسرح حديقة الأندلس في العجوزة بجوار كوبري قصر النيل في خريف عام 1976 هو المادة المفضلة لقناتي التلفزيون المصري من وقت لآخر كوجبة فنية شهية يتم تقديمها في كثير من السهرات الى أن حان الوقت في ربيع عام 1989 لتقوم فيروز بإقامة حفلها الثاني بمصر على مسرح الصوت و الضوء بأهرامات الجيزة تحت عنوان "مصر عادت شمسك الذهب" - نفس الأغنية التي قدمتها في حفلها الأول و التي لاقت اعجابًا منقطع النظير من الجمهور..









في ذلك الحين كان أقصى أحلامي و أنا لم أتجاوز السادسة عشرة من عمري أن أستطيع حضور ذلك الحفل الذي كانت قد نفدت تذاكره بمجرد طرحها، علاوة على ارتفاع سعرها واكتفيت بمتابعة الحفل بشغف على شاشات التليفزيون و في حلقي غصة من عدم حضوره في المسرح..









وتمر السنون و تنتهي الحرب الأهلية في لبنان و يُبرم اتفاق الطائف و في خلفية كل هذه الأحداث يظل صوت فيروز الذي اتفق جميع الفرقاء على حبه و على تجسيده للبنان- الوطن- حتى يأتي موعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان بعدما أمضت بجنوب لبنان قرابة الثمانية عشر عامًا منذ اجتياح عام 1982.









ففي عام 2000 عام التحرير كانت لبنان مختلفة و معها كانت أولى زياراتي لها حيث يتطلع اللبنانيون الى غدٍ أفضل وإلى مستقبلٍ أكثر اشراقًا، فقد كان ربع قرنٍ من الصراعات و الحروب كافيًا لأن ينهض لبنان، حيث لم يكن يتبقى سوى بعض القوات السورية التي كانت تتمركز في لبنان على مضد و غير رغبة من اللبنانيين، لاحظت ذلك جليًا خلال تلك الزيارة..









انتهت الحروب و لم تنتهِ الصراعات بعدما استطاعت قوى إقليمية فرض السيطرة داخل لبنان عن طريق أذرعها على أرضه و ظل لبنان طوال العشرين عامًا الماضية بين تلك التجاذبات و الصراعات الإقليمية التي يقوم هو بتحمل فاتورتها داخليًا من اقتصاده و استقراره بينما تقوم الأطراف الإقليمية بممارسة كل ما لديها من حقارة سياسية على أرضه..









عندما كررت زيارة لبنان بعد عام 2000 لم أجده يتغير أو ينهض مثلما كان مخططًا له، الشيء الوحيد الذي ظل ثابتًا كان سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار رغم كل الأحداث، هذا بخلاف صوت السيدة فيروز الذي يميز لبنان عن أي بلد آخر بالطبع..









في الآونة الأخيرة و مع تسارع الأحداث، و اندلاع التظاهرات و الغضب في الشارع اللبناني رفضًا للواقع السياسي المرير، و الطائفية السياسية المقيتة، هوت الليرة اللبنانية مقابل الدولار لأول مرة منذ عقود، وازداد الوضع سوءًا للأسف..









و مع كل هذه الظروف الصعبة و الوضع الدقيق الذي يعيشه هذا البلد الصغير المتميز، يتفاجأ العالم بأسره بهذا الانفجار المروّع الذي هز بيروت كلها و وصل صداه حتى قبرص على بعد 240 كيلومترا والذي خلف دمارًا هائلًا و ضحايا كُثر ليزيد الأمر تعقيدًا و الوضع سوءًا.









كل ما أستطيع قوله الآن للشعب اللبناني العزيز هو " تمسكوا بحب بلدكم و تجاوزوا الخلافات و الصراعات و قفوا في وجه كل المؤامرات الإقليمية والتفوا حول راية بلدكم التي يجب أن تظل عالية خفاقة نابذين الطائفية و في آذانكم و قلوبكم صوت السيدة فيروز... "بحبك يا لبنان".



