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أخبار البلد

قومى المرأة ينظم سلسلة لقاءات عبر الفيديو كونفرانس عن انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:49 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
 نظمت لجنتى المرأة ذات الإعاقة والمشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة لقاءات توعوية استهدفت المرأة ذات الإعاقة بالمحافظات، وتحدثت فيها النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة وسناء السعيد عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمستشارة نرمين أسمر ممثلة الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل من شريفة مسعود وداليا عاطف عضوات اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك خلال الفترة من 4-6 أغسطس الحالى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يأتي ذلك في إطار حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 المزمع عقدها يومى ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس على مشاركة العديد من النساء والفتيات من ذوى الإعاقة من مختلف المحافظات فى هذه اللقاءات، وذلك بالتنسيق مع عضوات فروع المجلس بالمحافظات على مقاعد الإعاقة.

واستعرضت سناء السعيد مهام وأدوار مجلس الشيوخ، وخاصة فيما يخص مشروعات القوانين، وأكدت أهمية عضو مجلس الشيوخ فى خدمة قضايا المجتمع.

وتحدثت المستشارة نرمين أسمر عن التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، موضحة أن هذه الإجراءات شملت الإعاقات المختلفة وأن موقع الهيئة يضم معلومات هامة تخص المرشحين وسيرتهم الذاتية مما يمكن الناخبين من الاطلاع عليها بسهولة.  

فيما استعرضت عضوات وأعضاء لجنة المراة ذات الإعاقة بالمجلس مواد الدستور والقانون الداعمة لذوي الإعاقة وسياسات الدولة المتخذة لدعمهم.

وقامت النائبة الدكتورة هبة هجرس وسناء السعيد والمستشارة نرمين الاسمر بالرد على كل الاستفسارات التي طرحتها السيدات ذوات الإعاقة المشاركات فى اللقاءات.

يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.
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