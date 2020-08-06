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فن

نشرة الفن| شاهد.. منازل النجوم بعد تفجير بيروت.. وإصابة الفنانة نانسي صلاح في الحادث

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:



أدى الانفجار الأليم الذي وقع مساء أمس الأول، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية "بيروت"، إلى تدمير منازل عدد كبير من نجوم الفن.


الفنانة هيفاء وهبى

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا وفيديوهات لبيتها المُدمر؛ نتيجة انفجار بيروت، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي، على انفجار بيروت وكتبت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر": "‏اللي صار اليوم بـ ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".



طمأنت الفنانة نانسى صلاح متابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها فى انفجار بيروت ونشرت صورة لها من داخل المستشفى من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت على الصورة: "الحمدلله على كل شئ".

علّقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن نجاتها من انفجار بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 
وقالت "نجيم" من خلال تغريدتها: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد".

وأضافت نجيم: "وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل 

علقت النجمة اللبنانية اليسا على دعم البنك الدولى لإعادة إعمار لبنان من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.


وقالت إليسا من خلال تغريدتها :" أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد ما صارت منكوبة."

وأضافت إليسا :" منتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة المعودة عالسرقة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنو متل ما سرقونا وسرقو احلامنا رح يرجعو يسرقونا ويتركو بيروت مدمرةاا "
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