نشرة السوشيال ميديا.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

ناشد الإعلامى عمرو أديب، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الحكومة المصرية بمراجعة شامله لكل مخازن الكيماويات فى البلاد وذلك بعد الانفجار الذى حدث فى بيروت.





احتفلت الفنانة إنجى وجدان، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" بعيد ميلاد والدتها، وذلك بنشر صور بصحبتها.





نشر اللاعب محمد صلاح، عبر خاصية "ستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة.



وظهرت محمد صلاح بكاب ونظارة شمس.





دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #حمو_بيكا، وذلك بعد انتشار فيديو له تلعثم فيه فى غناء مقطع باللغة الإنجليزية.



