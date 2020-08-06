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فن

نشرة السوشيال ميديا.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
 
ناشد الإعلامى عمرو أديب، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الحكومة المصرية بمراجعة شامله لكل مخازن الكيماويات فى البلاد وذلك بعد الانفجار الذى حدث فى بيروت. 

احتفلت الفنانة إنجى وجدان، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" بعيد ميلاد والدتها، وذلك بنشر صور بصحبتها. 

نشر اللاعب محمد صلاح، عبر خاصية "ستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة.

وظهرت محمد صلاح بكاب ونظارة شمس.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #حمو_بيكا، وذلك بعد انتشار فيديو له تلعثم فيه فى غناء مقطع باللغة الإنجليزية.

أشادت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحركة المجتمع المدنى والشباب بعد الانفجار فى بيروت منذ عدة أيام.
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