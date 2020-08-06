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برلمان

الأسبوع المقبل..محلية النواب تناقش قانون مخالفات البناء وحوادث شاطئ النخيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب  إجتماعين، يوم الخميس 13 من أغسطس سنة 2020، الإجتماع الأول لاستمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – في الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم إتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

اما الاجتماع الثاني يناقش الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إنه ورد إلى اللجنة العديد من شكاوى المواطنين  نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة حول تطبيق القانون المشار إليه، مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان للاستماع إلى الحكومة حول الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون وتطبيقه لأنه من القوانين الإصلاحية لتقنين أوضاعهم، ولكى يطمئن البرلمان أن تطبيق القانون يتسق مع فلسفته وتحقيق مبتغاه.

و ينعقد الاجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاجتماعين، وحضور وزير التنمية المحلية، كما تمت دعوة محافظي محافظات (القاهرة  - الإسكندرية – الجيزة -القليوبية – البحيرة – الفيوم) الاجتماع الثاني.
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