د. وفاء شبارة تكتب: الموجة بتجري.. ورا الموجة

جلست كعادتي علي الشاطئ ..وسط أصدقائي.. البحر.. ورماله، والشمس تزين سماء جلستنا، وقليلا قليلا. سحبت نفسي بمقعدي

الي داخل البحر، وفاجأتني موجه غاضبة . أطاحت بي من المقعد لاجلس وسط الأمواج، وتفاجأت من تلك الموجة الهادرة .لم كل هذا الجنون و العداء، فتخيلتها قادم من (لبنان)، تكاد تصرخ في وجههي . ما بالك يا فتاة، الا تستحين . تنعمين بالبحر والهواء والشمس، وهناك مئات أشلاء. الجثث حتي تخيلت أنها قذفت لي بعض أشلاء تلك الاحبة.





وبدأت ابحث هنا وهناك .. ربما أميز وجوها.. ولكنها فقط أرواح وانتابني ذعر.. ماذا اذا تمادت في غضبها وسحبتني هناك تحت قاع البحر حيث الظلام، تراجعت قليلا . لاجلس مره اخري علي الرمال، فنظرت الي الشمس وخيل الي أنها تضحك مني ومن خوفي بل تغمز لي لاراقب .موجة اخري حانية .تتهادي بجانبي احسستها ترمي السلام، وهنا خيالي هلل ربما كانت تحمل عليها. قلوبا محبة اختبات بداخلها . همسات عشق وصلت الي أذني .





وما تلك الموجة ؟ لم هي شبه غاضبة، لأنها تمثل الغضب .هنا شممت رائحة أطفال .كانت تعبث بمياهها . فارهقوها، فهربت منهم كما تهرب الأم. لتأخذ هدنة . وتعود فاتحه أحضانها مرة اخري، وما بين موجة و اخري . حكايات و همسات، ورفعت رأسي للسماء . لاجد الشمس تلوح لي مودعة.. نصفها في السماء والآخر. يشاركني بحري .في حين أن القمر بدأ يظهر علي استحياء وكأنه يترك الشمس تودع الارض

لحظات طار بها عقلي سبحانك ربي. ريشة فنية الاهيه البحر يحتضن الشمس .وكأنهم علي رمال الشاطئ. والقمر يشارك في هذا الوداع

وتتلألأ النجوم . بجانب القمر معلنة هبوط الليل، فجلست اتساءل؟ هل حان وقت الرحيل فلممت... اوراقي وانا حزينة للفراق المؤقت