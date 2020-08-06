AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. وفاء شبارة تكتب: الموجة بتجري.. ورا الموجة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:25 م
صدى البلد
Advertisements
جلست كعادتي علي الشاطئ ..وسط أصدقائي.. البحر.. ورماله، والشمس تزين سماء جلستنا، وقليلا قليلا. سحبت نفسي بمقعدي
الي داخل البحر، وفاجأتني موجه غاضبة . أطاحت بي من المقعد لاجلس وسط الأمواج، وتفاجأت من تلك الموجة الهادرة .لم كل هذا الجنون و العداء، فتخيلتها قادم من (لبنان)، تكاد تصرخ في وجههي . ما بالك يا فتاة، الا تستحين . تنعمين بالبحر والهواء والشمس، وهناك مئات أشلاء. الجثث  حتي تخيلت أنها قذفت لي بعض أشلاء تلك الاحبة.

وبدأت ابحث هنا وهناك .. ربما أميز وجوها.. ولكنها فقط أرواح وانتابني ذعر.. ماذا اذا تمادت في غضبها وسحبتني هناك تحت قاع البحر حيث الظلام، تراجعت قليلا . لاجلس مره اخري علي الرمال، فنظرت الي الشمس وخيل  الي أنها تضحك مني ومن خوفي بل تغمز لي لاراقب .موجة اخري حانية .تتهادي بجانبي احسستها ترمي السلام، وهنا خيالي هلل ربما كانت تحمل عليها.  قلوبا محبة اختبات بداخلها . همسات عشق وصلت الي أذني .

وما تلك الموجة ؟ لم هي شبه غاضبة، لأنها تمثل الغضب .هنا شممت رائحة أطفال .كانت تعبث بمياهها . فارهقوها، فهربت منهم كما تهرب الأم.  لتأخذ هدنة . وتعود فاتحه أحضانها مرة اخري، وما بين موجة و اخري . حكايات و همسات، ورفعت رأسي للسماء . لاجد الشمس تلوح لي مودعة.. نصفها في السماء والآخر.  يشاركني بحري .في حين أن القمر بدأ يظهر علي استحياء وكأنه يترك الشمس تودع الارض 
لحظات طار بها عقلي سبحانك ربي. ريشة فنية الاهيه البحر يحتضن الشمس .وكأنهم علي رمال الشاطئ. والقمر يشارك في هذا الوداع
وتتلألأ النجوم . بجانب القمر معلنة هبوط الليل، فجلست اتساءل؟ هل حان وقت الرحيل فلممت... اوراقي وانا حزينة للفراق المؤقت   
ادندن . بيني وبين نفسي.. الموجة . بتجري ورا .الموجة عايزه تطولها.
Advertisements

ترشيحاتنا

لسة عارف حالا.. حسين الشحات يسخر من شائعة قرب انضمامه لبيراميدز

حكم التباطؤ في توزيع التركة لعقود بعد وفاة المورث.. البحوث الإسلامية يجيب

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز حاجز الـ 70 ألف حالة

بعد إلغاء مشاهدها.. ليندا: تم استغلالي لنجاح الكليب ثم حذفي لإثارة الجدل

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة