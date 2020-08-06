تفاصيل اخر يوم في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل امتحان مادة التفسير، اليوم الخميس، والذي يعتبر اخر ايام امتحانات نهاية العام الحالي.





وقال خليل، في مؤتمر عبر البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، ان الامتحان اليوم جاء سهلا ويسيرا على الطلاب والطالبات، منوها أنه لم ترد اي شكاوي بخصوص الأسئلة او صعوبتها او ضيق الوقت.





وأشار الي ان الطلاب عليهم الا ينزعجوا من الثانوية الأزهرية فهي ليست صعبة وهي مرحلة من ضمن مراحل التعليم منوها أن كثير من الطلاب الذين تخرجوا منها والتحقوا بالجامعة اكدوا ان الثانوية أسهل بكثير من الجامعة فالكلية تحتاج لمزيد من الوقت والجهد.





وأعلن عن ضبط ٣ حالات غش في امتحان اليوم وعدد قليل جدا من حالات الاخلال بنظام الامتحان والتي تتنوع ما بين؛شطب او تمزيق لورقة الإجابة