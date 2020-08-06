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محافظات

عبر الفيديو كونفرانس..محافظ الوادي الجديد يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجرائها يومي11و12 أغسطس الجاري. 

وجه الزملوط، بضرورة حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا في بيان صحفي، أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المتقدمين.

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وشدد  علي ضرورة الجاهزية الكاملة بكافة المقرات والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتوفير الخدمات اللازمة للتيسير على المواطنين، وذلك لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق. 

وناقش الزملوط، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تحصيل 25% جدية التصالح بكافة المخالفات في موعد غايته نهاية الأسبوع القادم. 

وطالب  بسرعة الانتهاء من دهان واجهات المنازل بالمدن، وذلك بالتنسيق مع المواطنين أصحابها لدفع الرسوم المستحقة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين منهم. 

وفي نفس السياق كلف الزملوط، رؤساء المراكز بسرعة الانتهاء من ملف التقنين وتحصيل كافة الرسوم المستحقة للدولة وإبرام العقود مع الحالات المنتهية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير جادين.
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