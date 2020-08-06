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رياضة

دي بروين يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس وصيف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اختيار لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، كيفن دي بروين، الأفضل في موسم 2019/2020.

وغرد الفريق الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل وأكد  حصول دي بروين على اللقب بعد موسم رائع للبلجيكي طوال الأشهر الماضية.

وعلق دي بروين على فوزه بالجائزة وقال في تصريحات رسمية نشرها الحساب: "بالنسبة لي، كان موسمًا جيدًا على الرغم من أنني عانيت في بدايته بسبب الإصابات".

وتابع: "ولكن استطعت منذ بداية 2020 مساعدة الفريق وقدمت كل ما لدي، أحاول دائمًا تطوير أدائي لأخدم النادي وخلق الفرص لزملائي".

وأضاف: "لا أشعر بالغضب إذا فشل أحد زملائي في تسجيل الأهداف من خلال تمريراتي".

وعن أفضل مباراة له في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي: "أعتقد أنها مباراة واتفورد".
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