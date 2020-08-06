450 مخالفة حصيلة امتحانات الثانوية الأزهرية 2019-2020

اختتم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، بالقسمين العلمي والأدبي، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020.





وأدى الطلاب الامتحانات وسط اجراءات للحد من كورونا حفاظا على أرواح الطلاب، وشهدت الامتحانات استقرارا في مجملها سوى رصد بعض المخالفات.





وفي هذا التقرير نسلط الضوء على مخالفات وحالات غش امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي وصل عددها الي ٤٥٠ مخالفة تنوعت ما بين حالات غش وإلغاء ندب المراقبين بسبب التقصير في العمل .





رصد مراقبو لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، في امتحان مادة الفقه للعلمي، حالتين تمزيق ورقة الإجابة، وحالتين شطب على الورقة، وحالتين اشتباه بكورونا.





وفي امتحان مادة الفقه للقسم الأدبي، تم ضبط حالة تمزيق ورقة الإجابة، و3 حالات غش بالهاتف المحمول، وحالة غش إلكتروني، وحالتين امتناع عن الكتابة، و5 حالات ارتفاع في درجات الحرارة .





أما في امتحان القرآن للقسم العلمي، تم ضبط حالة غش، و11 حالة شطب على ورقة الإجابة ، كما تم الغاء ندب 4 من الملاحظين لتقصيرهم في العمل.





ورصد المراقبون في متحان مادة البلاغة ، حالتي غش، علاوة على إنهاء ندب أربعة من الملاحظين .





وفي امتحان الحديث للقسم العلمي، تم الغاء ندب عضو لجنة بسبب التقصير في العمل علاوة على رصد 17 حالة إخلال بنظام الامتحان وضبط 7 حالات غش، و4 حالات مرضية بين الملاحظين و16 حالة مرضية بين الطلاب.





وفي امتحان القرآن للقسم الأدبي، تم الغاء ندب 11 عضوا ورئيس لجنة بسبب تقصيرهم في العمل وضبط 16 حالة إخلال بالامتحان و3 حالات غش إلكتروني وأخرى غش ورقي و8 حالات مرضية بين الملاحظين وعزل 11 طالبا في غرف خاصة.





وفي امتحان الحديث، تم ضبط 5 حالات غش بالهاتف المحمول ، و16 حالة غش ورقي، و3 حالات شطب على الورقة، وحالة تمزيق ورقة الإجابة، وحالتين امتنعا عن الإجابة،و3 حالات إغماء، وحالة واحدة إخلال بنظام الامتحان





أما في امتحان مادة الجغرافيا، فتم ضبط 4 حالات غش بالهاتف المحمول، و8 حالات غش ورقى، كما تم اكتشاف حالة من الاغماء داخل اللجان، وحالة اخلال بنظام الامتحان من الطلاب، علاوة على الغاء ندب 12 عضوا من اعضاء اللجان لتقصيرهم فى أداء عملهم، والغاء ندب 5 موجهين للتأخير عن اللجان، والغاء ندب 10 افراد من الهيئة المعاونة وأمن اللجنة.





وفي امتحان الأحياء ، رصد المراقبون، 7 حالات غش ورقى، و10 حالات غش الكترونى،وعدد من حالات تمزيق بعض أوراق الامتحانات، بخلاف الغاء ندب عدد من رؤساء لجان الامتحانات وأعضاء اللجان بسبب التأخير عن الحضور وعدم احترام المواعيد.





وبالنسبة لامتحان التوحيد لطلاب القسم الأدبي، فتم ضبط حالة غش بالهاتف المحمول، و3 حالات غش ورقى، وتم رصد 20 حالة إخلال ما بين شطب وتمزيق ورقة الإجابة، و4 حالات إغماء بين الطلاب، وقبول عذر عضوين من أعضاء اللجان للظروف الصحية العظيم، ووجود عطل في 4 أجهزة للكشف عن المعادن وتم تغيرهم.





وفي امتحان الأدب والنصوص، تم إلغاء ندب 10 ملاحظين بالثانوية الأزهرية للإخلال بالواجب الوظيفى، وقبول أعذار مرضية لثلاثة آخرين، علاوة على استبعاد مساعد رئيس لجنة فتيات المرج لمخالفة التعليمات.





وفي امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي، تم ضبط 4 حالات غش بالهاتف المحمول، و7 حالات غش ورقي، وإلغاء ندب رئيس كنترول للإخلال بالواجب الوظيفي، و23 حالة إخلال ما بين شطب على إجابات أو تمزيق، وإلغاء ندب زائرة صحية لإهمالها وتقصيرها في مساعدة الطلاب، وقبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية، وتعطل 3 أجهزة كشف معادن.





وفي امتحان الاستاتيكا، تم رصد عدد من حالات الإخلال بنظام سير الامتحانات، وتم رصد 3 حالات غش إلكتروني و8 حالات غش ورقي، كما تم قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية، وتم الغاء ندب رئيس لجنة وسبعة من أعضاء اللجان على مستوى الجمهورية.





وفي امتحان اللغة الإنجليزية للقسم الأدبي، تم ضبط 10 حالات غش الكتروني، فى مادة اللغة الأجنبية، و 6 حالات غش ورقى بين الطلاب فى الامتحانات، وعدد من حالات الاخلال والذى يتمثل فى الشغب وتمزيق الأوراق او الشطب على ورق الإجابة، وتم التعامل معها بكل حسم، فيما تم قبول 4 أعذار من بعض أعضاء اللجان بسبب الظروف الصحية، والغاء ندب رئيس لجنة بسبب تقصير ه فى العمل.





وفي امتحان مادة الكيمياء، تم ضبط 8 حالات غش الكترونى ، 10 حالات غش ورقى، وتم ضبط عدد قليل من حالات الإخلال بالعملية الامتحانية تتمثل في الطب على ورقة الإجابة أو تمزيقها، منوها أنه تم تحرير محاضر لهم، كما تم الغاء ندب رئيس لجنة ، والغاء ندب 10 أعضاء للتقصير فى أداء عملهم.





وفي امتحان مادة الصرف للقسم الأدبي، تم ضبط 9 حالات غش إلكتروني، و10 حالات غش ورقي، بالإضافة إلى عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، وقد تم التعامل معها بحسم، مشيرا إلى أنه تم إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء واثنين من العمال.





وفي امتحان التفاضل والتكامل، تم ضبط 13 حالة غش ورقي، وحالة واحدة إلكتروني، وعدد قليل جدا ما بين شطب وتمزيق ورقة اجابة وامتناع عن الإجابة، وتم التعامل معها بحسم، كما تم إلغاء ندب خمس أعضاء باللجان، واعتذار آخر لظروف صحية.





وفي امتحان مادة التفسير للأدبي، تم ضبط حالتي غش إلكتروني وتسع حالات غش ورقى، وعدد قليل جدا من حالات الاخلال والتي تتمثل في الشطب على ورقة الإجابة او تمزيقها او عدم الكتابة في الورقة، كما تم الغاء ندب خمسة من أعضاء اللجان وأربعة من الاداريين واثنين من العمال، وقبول عذر أربعة أعضاء لظروفهم الصحية.





وفي مادة النحو للقسم العلمي ، تم ضبط حالة غش واحدة بهاتف محمول و8 حالات غش ورقي وعدد بسيط جدا من حالات الإخلال بنظام العملية الإمتحانية ما بين شطب على الورقة وتمزيقها والإمتناع عن الإجابة.





وفي امتحان التاريخ ، تم ضبط حالتين غش إلكتروني وعشر حالات من الغش الورقي، وعشر حالات إخلال بنظام الإمتحان، تمثلت في تمزيق ورقة الإجابة وعدم الكتابة على الورقة والشطب عليها، و تم الغاء ندب 10 أعضاء من المراقبين لتقصيرهم في العمل وتم قبول عذر اثنين من المراقبين لظروفهم الصحية.





وبالنسبة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، تم ضبط حالتين غش ورقي ومثلهما الكتروني، والغاء ندب رئيس لجنة و5 أعضاء من اللجان على مستوى الجمهورية لاخلاهم وتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، كما تم الغاء ندب 3 من العمال، وقبول عذر عضوين لظروفهما الصحية.





وفي امتحان اللغة الأجنية الثانية، تم ضبط أربع حالات فقط عبارة عن حالتي غش إلكتروني وحالتي غش ورقي، كما تم رصد عدد قليل من حالات الإخلال في اللجان ما بين شطب على الورقة وتمزيقها، كما تم إلغاء ندب مساعد رئيس لجنة وعشرة أعضاء، منوها بأنه تم قبول عذر واحد لظروف صحية.





وفي امتحان الإنشاء، تم ضبط ثلاث حالات غش ورقي بين الطلاب و4 حالات شطب على ورقة الإجابة، وتم إلغاء ندب 7 أعضاء لظروف خاصة للبعض منهم وتقصير وإهمال الآخرين.





وفي امتحان اللغة الإنجليزية للقسم العلمي، تم ضبط 3 حالات غش الكترونى وتسع حالات غش ورقى بين الطلاب والطالبات، كما تم الغاء ندب اثنين من اعضاء اللجان لرغبتهما في عدم استكمالها.





أما في امتحان التوحيد، تم رصد حالتي غش ورقي وحالة واحدة غش إلكتروني وعدد قليل من حالات تمزيق ورقة الإجابة والشطب عليها، كما تم إلغاء ندب أربعة أعضاء من المراقبين وقبول عذر عضو واحد بسبب الظروف الصحية.





وفي امتحان التفسير للقسم العلمي في نهاية ايام امتحانات نهاية العام، تم ضبط ثلاث حالات غش ورقى وانتهت جميع الامتحانات على خير وسلام.