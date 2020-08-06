بعد شفائه من كورونا.. عمرو جمال يعود للتدريب الجماعي مع فريقه.. شاهد

شارك عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش، جمهورة بمجموعة من الصور له من تدريباته مع الفريق









وعلق عمرو جمال على الصور قائلا " العودة للتدريب" وذلك بعد شفاءه من فيروس كورونا المستجد









وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي ، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .









ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



