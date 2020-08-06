AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد شفائه من كورونا.. عمرو جمال يعود للتدريب الجماعي مع فريقه.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:50 م
عمرو جمال
عمرو جمال
Advertisements
مصطفى كرم
شارك عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش، جمهورة بمجموعة من الصور له من تدريباته مع الفريق 


وعلق عمرو جمال على الصور قائلا " العودة للتدريب" وذلك بعد شفاءه من فيروس كورونا المستجد


وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .


ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد زيدان يغازل أبناءه .. شاهد

من أعلى منزله.. عمرو جمال يطير طائرة ورقية

برفقة صالح جمعة.. كهربا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لعودة الدوري

بهذه الطريقة.. جنش يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

جيرالدو ينشر صورة من تدريبات الأهلي

عمل شاق.. أيمن أشرف يتألق في تدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

خسائر فادحة وأثاث محطم.. شاهد| منازل النجوم بعد تفجير بيروت

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرة الفن| شاهد.. منازل النجوم بعد تفجير بيروت.. وإصابة الفنانة نانسي صلاح في الحادث

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

AdvertisementS

خالد بيومي يفضح الإعلام الرياضي ويكشف سبب التصريحات النارية لـ رموز الكرة

الدوري السعودي.. اجتماع عاصف في النصر بعد الهزيمة الكبيرة من الهلال

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو

أخبار الرياضة.. حقيقة عرض الأهلي لـ موليكا.. تكريم الأطباء في افتتاح الدوري

كواليس انتقال موليكا نجم مازيمبي إلى ليل الفرنسي .. وحقيقة عرض الاهلي

لسة عارف حالا.. حسين الشحات يسخر من شائعة قرب انضمامه لبيراميدز

إنبي يحدد نجم الزمالك بديلا لمحمد شريف بعد تمسك الأهلي بعودته

إنبي يكشف حقيقة توقيع أسامة جلال للأهلي

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

بعد غياب 8 أعوام.. بلال علام معلقًا على الدوري المصري الليلة

رامي حاتم لاعب العين الإماراتي: لعبت بجوار روبرتو كارلوس.. الحضري ساندني في بدايتي ومحمد صلاح يمنحني الأمل.. وأرحب بالانضمام إلى الدوري المصري بشرط.. حوار

على رأسهم جريزمان ومهاجم ريال مدريد.. أبرز 5 صفقات فاشلة في موسم 2019 - 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو