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فن

أول تعليق من ريهام سعيد بعد ضبط المتحرشين بها.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:55 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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مصطفى كرم
علقت الإعلامية ريهام سعيد  على قيام الشرطة بضبط المتحرشين بها في أحد الشواطئ خلال قضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "بشكر مجهودات وزارة الداخلية والنيابة العامة من كل قلبي أخيرا الحق بيرجع".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص مرتكبى واقعة الاعتداء اللفظى على الإعلامية ريهام سعيد أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح.


بداية الواقعة عندما قامت الإعلامية ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظى من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ المشار إليه لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.
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