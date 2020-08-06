أول تعليق من ريهام سعيد بعد ضبط المتحرشين بها.. شاهد

علقت الإعلامية ريهام سعيد على قيام الشرطة بضبط المتحرشين بها في أحد الشواطئ خلال قضاء عطلتها الصيفية.





وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "بشكر مجهودات وزارة الداخلية والنيابة العامة من كل قلبي أخيرا الحق بيرجع".





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص مرتكبى واقعة الاعتداء اللفظى على الإعلامية ريهام سعيد أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح.







