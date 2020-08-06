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أخبار العالم

استفزاز وشماتة في حزب الله .. عضو سابق بالكنيست: انفجار مرفأ بيروت هبة من الله

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:51 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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على صالح
أثار عضو الكنيست السابق ومؤسس الحزب اليميني الليبرالي في اسرائيل زيهوت موشيه فيجلين جدلًا كبيرًا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال وصف انفجار 4 أغسطس في بيروت بأنه "هدية من الله" إلى الشعب الإسرائيلي.


وقال عضو الكنيست السابق في منشوره "اليوم هو Tu B'Av، يوم فرح ، وشكر حقيقي لجميع العباقرة والأبطال الذين نظموا لنا هذا الاحتفال الرائع تكريمًا ليوم الحب حصلنا على هدية رائعة فالألعاب النارية تظهر من مرفأ بيروت" .


وذهب فيجلين إلى التساؤل عن سبب الانفجار المميت في لبنان، مشيرًا إلى أنه لم يكن بسبب السماد، بل "200.000 صاروخ تم إنتاجها لغرض وحيد هو ضرب إسرائيل، هي التي انفجرت في ذلك اليوم في ميناء المدينة" وفقا لمنشوره .


وبرر فيجلين ادعاءه بقوله إن "الانفجار كان مشابهًا للانفجار الذي تسببت فيه شحنة نووية طفيفة" وزعم أنه شهد انفجار 2.5 طن من مادة تي إن تي وأنه ليس قريبًا من الانفجار الذي شوهد في العاصمة اللبنانية.


وقال فيجلين: "أنت لا تعتقد حقًا إن هذا كان مستودع وقود فوضوي، نعم؟ هل تفهم أن هذا الجحيم كان من المفترض أن يسقط علينا مثل مطر الصواريخ ؟!".


وفي مقابلة إذاعية سُجلت لاحقًا، عبر المشرع الاسرائيلي عن أمله في أن يكون الانفجار المميت نتيجة هجوم إسرائيلي ضد لبنان، وردًا على الغضب الشعبي على بيانه، جادل بأنه "يجب أن يكون فخورًا بمثل هذا الفعل وأن الشعب الاسرائيلي يُسمح لهم جميعًا أن يبتهجوا بانفجار مرفأ بيروت".


ووقع الانفجار في مرفأ بيروت، الواقع بالقرب من مركز المدينة المكتظ بالسكان، في 4 أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة الآلاف، ولم يسفر الانفجار عن تدمير الميناء بأكمله فحسب، بل دمر أيضًا أحياء المدينة المجاورة ما أدى إلى تشريد ما يصل إلى 300000 من السكان.


وتشير التحقيقات الأولية للسلطات إلى أن شحنة من نترات الامونيوم تزن 2.7 طن، مخزنة في الميناء منذ عام 2014، اشتعلت فيها النيران وانفجرت، ولا يزال مصدر الحريق الأولي يحدده التحقيق الذي حث الرئيس اللبناني ميشال عون على إجرائه في أقرب وقت ممكن.

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