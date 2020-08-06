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بنك إنجلترا يتوقع تعافي الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الكورونا.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:02 م
بنك انجلترا
بنك انجلترا
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء من خلاله تأكيدات بنك إنجلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يستغرق وقتا أطول عن المتوقع من قبل للعودة إلى حجمه قبل جائحة كورونا لكنه أشار إلى استمرار تقييمه لمخاطر خفض سعر الفائدة إلى أقل من الصفر لإعطاء دفعة انطلاق للنمو.

وكان قد أعلن في مايو أنه يرى أن الاقتصاد قد يعود إلى حجمه قبل الأزمة خلال النصف الثاني من 2021.

ومع إعلان البنك عن إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند 0.1 بالمئة فقط وعدم إجراء أي تغيير على برنامجه الضخم لشراء السندات، بإجماع أعضاء لجنة السياسات النقدية، قال إن الاقتصاد لن يتعافى ويعود إلى حجمه قبل الجائحة قبيل نهاية 2021.

ويبدو الاقتصاد العام الآن بصدد التراجع 9.5 بالمئة هذا العام. وسيكون هذا أسوأ أداء في 99 عاما لكنه أقل حدة عن تصور البنك المركزي في مايو بتراجعه 14 بالمئة وهو ما كان سيشكل أسوأ أداء في أكثر من 300 عام.
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