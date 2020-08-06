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برلمان

بشرى سارة للطلاب.. استجابة برلمانية لتخفيض الحد الأدنى لقبول الثانوية العامة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:09 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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حسن رضوان
استجابت وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسيوط لطلب النائب جمال عباس أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، بخفض درجات قبول الثانوي العام خمس درجات وأصبح مجموع القبول ٢٥٥ درجة بدلًا من ٢٦٠.


وكان نائب المصريين الأحرار تقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية العامة بأسيوط بمجموع ٢٦٠ مطالبا بتخفيض الحد الأدنى  لدرجات القبول. 


جاء ذلك بناء علي طلب الأهالي والشكاوي التي وصلت للحزب، وأعرب النائب جمال عباس عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم ومحافظ أسيوط للاستجابة بعد دراسة الأمر.
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