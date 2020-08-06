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فن

بعد أول أسبوع عرض بالسينمات.. الغسالة يحقق إيرادات ٧ ملايين جنيه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:53 م
الغسالة
الغسالة
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محمد نبيـل
أصدرت شركة الترويج الخاصة بفيلم "الغسالة" بيانا صحافيا تؤكد تفوق فيلمها في إيرادات موسم عيد الأضحى، بعد طرح الفيلم وحيدا دون منافسة حقيقية.

وقال البيان إنه بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ 25 % داخل صالات دور عرض السينما التجارية، نجح فيلم الفانتازيا الكوميدية "الغسالة" في جذب انتباه الجمهور؛ حيث حققت الإيرادات 7 ملايين جنيه مصري، في شبابيك تذاكر السينما، بعد مرور أول أسبوع من طرحه بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأضاف: يعد هذا رقما قياسيا في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)؛ نظرًا لتقليل نسب اشغال السينما، فضلًا عن إلغاء مواعيد العرض بعد منتصف الليل، حيث كان "الغسالة" أول فيلم مصري يعرض بدور عرض السينما التجارية في مصر والوطن العربي، بعد جائحة كورونا.

تدور أحداث فيلم الخيال العلمي الكوميدي حول "عمر" دكتور في كلية العلوم، يستخدم "الغسالة" كآلة زمن ينتقل بيها بين الأزمنة المختلفة التي تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في محاولة للقضاء على الأزمات، والصعوبات التي تمنعه من الارتباط بمحبوبته.

يشارك في "الغسالة" نخبة من نجوم الشاشة العربية؛ بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، فضلًا عن ضيوف الشرف منهم شيرين رضا، ومحمود الليثى، وعلى الطيب، ومحمد ثروت.

الفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز"، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، التسويق والترويج لشركة Mad Solutions.
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