مميش يروي تفاصيل مفاجأة الرئيس السيسي له في يوم إعلان حفر قناة السويس الجديدة

روى الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، تفاصيل فكرة حفر قناة السويس الجديدة ومفاجأة الرئيس السيسي له.





وأضاف مميش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أنه مع بداية توليه رئاسة هيئة قناة السويس ذهب لاستلام العمل، وتم إخباره بأن حركة الملاحة فى القناة توقفت بسبب عطل مركب فى بورسعيد.





وتابع الفريق مهاب مميش قائلا: "قولت فى نفسى يعنى مركب واحدة تتعطل تعطل معاها قناة السويس بالكامل، لازم نعمل فرع تاني عشان اللى يعطل يكون ليه بديل".





وأوضح الفريق مهاب مميش أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لحفر قناة السويس الجديدة ومعها المنطقة الصناعية، لافتا إلى أنه ذهب للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك وعرض الفكرة عليه.





وأكمل: "بعد عرض المشروع على الرئيس السيسي لم يعلق عليه خلال الاجتماع، ورجعت للبيت ومعايا الخرائط، ونمت، لقيت الرئيس السيسي بيكلمني الساعة 6:30 الصبح، بيقولي انت نمت، قولت لسيادته اه، فرد قالي (أنا ما نمتش وبفكر في المشروع، وطلب خرائط المشروع مرة أخرى)".





وأضاف الفريق مهاب مميش، بدأ التجهيز لتنفيذ الفكرة، وبعدها أخبرني الرئيس السيسى ذات يوم ببدء التنفيذ، معقبا: "ذهبت مع الرئيس السيسي في السيارة إلى مكان إعلان بدء حفر قناة السويس وقالى انا مجهز ليك مفاجأة، ولما سألته عنها قالى مش هتكون مفاجأة كده".





وأوضح مميش، أنه اثناء اعلانه عن مشروع قناة السويس الجديدة والإعلان أن مدة التنفيذ ستكون 36 شهرا، ليرد الرئيس السيسي عليه ويحدد له عاما واحدا فقط لتنفيذ المشروع، معقبا: "دى كانت مفاجأة الرئيس السيسي ليا".