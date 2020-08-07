يحقق التنمية.. برلمانية تفند مزايا قانون التخطيط العام للدولة

أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس للنواب، أهمية مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي قدمته الحكومة للبرلمان والذي تناقشه اللجنة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.





ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من أهم القوانين التي تمت إحالتها للجنة وأن القانون يضمن تخطيطا أفضل في كافة محافظات الجمهورية بما يحقق التنمية.





وأضافت النائبة ميرفت الكسان عضو عضو لجنة الخطة والموازنة، أن القانون يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.





وجدير بالذكر أن القانون يستهدف تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتوضيح العلاقة بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفادى مشروع القانون فكرة حدوث أي تضارب محتمل مع مشروع قانون الإدارة المحلية حيث التزمت النصوص بتطبيق مواد الدستور خاصة فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية كما يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية ويعطيها الحرية والمرونة لتنفيذ الخطط على أرض الواقع.





وكانت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام.





وأكدت وزيرة التخطيط أثناء مناقشة اللجنة مشروع القانون أن صياغة القانون تمت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام.