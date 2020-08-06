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رياضة

رئيس اللجنة الطبية يتابع الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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ملك موسى

حرص محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بـالاتحاد المصرى لكرة القدم على متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل مواجهة الزمالك والمصرى البورسعيدي .

 

تواجد سلطان بنفسه بمحيط ملعب المباراة وأماكن تواجد اللاعبين والحكام. 

 

يأتي هذا  من اجل الاطمئنان علي سير العمل بالاجراءات المتفق عليها وفقا لما أقره مجلس الوزراء ووزارة الصحة. 

 

وشهد استاد برج العرب وضع وتجهيز الاجهزة المستخدمة في تقنية Var لمساعدة الحكام استعدادا للقاء المرتقب بين الزمالك والمصرى المقرر مساء اليوم علي ملعب استاد الجيش المصرى في برج العرب .

 

وقامت المجموعة المشرفة علي عمل التقنية بوضع وتركيب الاجهزة في الاماكن المخصصة في الملعب وكذلك في غرفة المتابعة من خلال شاشات عرض وكاميرات مراقبة من كافة زوايا الملعب لمعاونة طاقم التحكيم .

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