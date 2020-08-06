مصطفى بكري: حادث مرفأ بيروت أسوأ انفجار غير نووى في التاريخ .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري أن الخبراء اعتبروا انفجار مرفأ بيروت اسوأ انفجار غير نووى فى التاريخ، مؤكدا أن الخسائر الاولية تشير إلى أن الحادث خلف أكثر من 100 قتيل وأكثر من 5000 جريح إضافة إلى الخسائر المادية التي وصلت إلى أكثر من 15 مليار دولار.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس الفرنسى كان متواجدا اليوم بلبنان وتعهد بتقديم مساعدات واطلاق مسار سياسى جديد في لبنان.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن السؤال الأهم في تلك الفترة لمن ستوجه الإتهامات في هذا الحادث، مؤكدا أن التحقيقات الأولية تعود الى الاهمال المستمر من سنوات عديدة وان هناك شحنة نترات الالومنيوم تم تخزينها داخل مرفأ بيروت ولم يتم التخلص منها.





وأشار بكري إلى أن و كالة رويترز أكدت أنه تم الاضطلاع على وثيقتين بأنه في عام 2016 و 2017 كان هناك ضرورة لبيع هذه الشحنة أو تصديرها لسلامة بيروت.



