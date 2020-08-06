أسامة خليل: الراحل إبراهيم يوسف أصعب مدافع واجهته.. وحسن حمدي كان "لاعب ضعيف" ولقب وزير الدفاع شو إعلامي.. فديو





وأضاف نجم الإسماعيلي خلال ظهوره على قناة أون تايم سبورت: "أصعب مدافع واجهته الراحل إبراهيم يوسف، وكذلك بوبا مدافع الاتحاد السكندري السابق".





وعن حسن حمدي مدافع الأهلي ورئيسه الأسبق، قال لاعب الإسماعيلي السابق: "كنت بفرح لما يكون حسن حمدي، بيلعب مع الأهلي، كان ضعيفا داخل الملعب، ولقب وزير الدفاع خاص بالإعلام الأهلاوي، وهم من أطلقوا هذا اللقب عليه، وكنت أحب اللعب عليه جدًا".

قال أسامة خليل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق إن أصعب مدافع واجهه في مسيرته الكروية، هو الراحل إبراهيم يوسف مدافع الزمالك السابق.