هانى مهنا يكشف لأول مرة تفاصيل وفاة والده .. فيديو

قال الموسيقار الكبير هانى مهنا ، إنه من مواليد محافظة الشرقية، والده كان ضابط شرطة، موضحًا أن هناك بعض الأشياء فى الصغر تسببت فى وصوله لما هو عليه اليوم. وأنأن هناك بعض الأشياء فى الصغر تسببت فى وصوله لما هو عليه اليوم.





وتابع قائلا : " والدي كان يقوم بعادة أسبوعية وتحديدًا كل يوم خميس، وهي إقامة سهرة صوفية وأناشيد دينية بين الفقهاء".

وأضاف الموسيقار هانى مهنا ، خلال حواره ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أنه كان يجلس معهم كونه أصغر اشقائه ، مؤكدًا " والدى كان يمنع جميع أشقائي الكبار من الجلوس معهم".





ولفت هانى مهنا، إلى أنه كان يجلس على قدم والده ويستمع لما يقوله، مشيرًا إلى أن ما تعلمه فى سن الـ 4 سنوات من أصدقاء والده يعتبر حصالة لـ النغم الشرقى السليم.





وأوضح هانى مهنا، أن والده توفى فى حادث وهو فى عمر الـ 6 سنوات، مؤكدًا " والدى كان ضابط نقطة وفى أثناء ذهابه لحل مشكلة بين عائلتين تعثر الحصان الذي كان يستقله للمرور من كوبري مبنى من النخل أعلى ترعة كبيرة وسقط والده فى الترعة و بعد ذلك سقط الحصان فوقه ".





وأشار هانى مهنا، إلى أن، الملك فاروق كان يحب والدي، وقام بجلب أطباء له من أوروبا ولكن توفى بعد 12 يومًا من العلاج".



