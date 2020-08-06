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فن

23 ألف جنيه.. إيرادات فيلم The Hunt في دور العرض أمس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حقق فيلم "The Hunt" إيرادات أمس الاربعاء قدرت بحوالي 23 ألف جنيه ، ويعرض بنسبة 25% تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.
بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية لما يراه البعض، أنه يحمل تلميحات سياسية، انطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt  في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فردًا يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.

ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلميحًا غير مقبول لكون هاتين الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدرًا من الإثارة والرعب.

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