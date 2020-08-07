برلمانية عن افتتاح متحف عالمي لقناة السويس: تأكيد لـ إنجازات الرئيس في التنمية المستدامة

أشادت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت الإعلان عن إنشاء متحف قناة السويس العالمي لاستعراض 3 مراحل تاريخية للقناة منذ نشأتها، الذى سيتم افتتاحه مطلع العام المقبل.









وقالت "عجمى" لـ"صدى البلد"، إن إنشاء متحف قناة السويس العالمى يعتبر تقنين وتسجيل لإنجازات قناة السويس وتأكيد لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تم التشكيك فى المشاريع التى يتم تنفيذها والإعلان عنها خلال الفترة الماضية التى جميعها تستهدف التنمية المستدامة.





وتابعت النائبة حديثها: "قناة السويس إنجاز تاريخي ضخم وإنشاء متحف خاص يعرض مراحلها المختلفة يوثق دورها الجاد فى الت نمية المستدامة".





يأتى ذلك بعد أن أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أهم ما يميز قناة السويس الجديدة هو العمق الكبير لها، موضحا أن هناك سفنا يبلغ غاطسها 20 متر تحت المياه وتستطيع عبور القناة بكل يسر.









وأضاف ربيع خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن قناة السويس الجديدة نجحت فى زيادة نسبة عبور السفن بأمان.



