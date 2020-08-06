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اقتصاد

رئيس مياه الغربية يتفقد مشروع محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، يرافقه الدكتور  طارق رحمي محافظ الغربية، مشروع محطة مياه المرشحة القديمة بالمحله الكبري. 


وذلك لمتابعة الموقف النهائي لتطوير المحطة ورفع كفاءتها، ضمن المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بتكلفة ١٩٠ مليون جنيه.

وأوضح، رئيس شركة الغربية، أن المحطة تخدم تقريبا مليون نسمة، بمناطق حى ثان المحلة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية  ٨٠٠ل/ث.

وأكد، اهتمام الدولة بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من أهمية كبيرة فى توفير حياة كريمة وصحية، مشيرا أن الدولة لاتدخر جهدا في خدمة المواطنين.

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