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اقتصاد

البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي ليستقر عند مستوى 597 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار جنيه.


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكل المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12709 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2436 نقطة.
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