لا صوت يعلو فوق انتخابات الشيوخ.. المحافظات تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات.. والمحافظون يطمئنون على الاجراءات الاحترازية والتجهيزات النهائية

محافظ القليوبية يتفقد مقر اللجنة العليا واللجان الفرعية لمجلس الشيوخ

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة

محافظ المنيا يراجع اللمسات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ أسوان يشدد على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين

لا صوت يعلو فوق صوت انتخابات مجلس الشيوخ بكافة المحافظات، متابعات مستمرة من المسئولين والمحافظين للاطمئنان على التجهيزات المختلفة الخاصة بالعملية الانتخابية التى تجرى على مدار يومى 11 و12 أغسطس الجارى، وعلى رأسها الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

فى القليوبية اجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور علي مقر اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 باستاد بنها الرياضي للتاكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين علي تنظيم العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ بتجهيز الاستاد اداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم علي البوابة الرئيسية وعلي البوابات الفرعية وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار بالاضافة الي عمل صيانة لجميع لمبات الكهرباء واجهزة التكييف وتجهيز دورات المياه.

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتوفير كافة الامكانيات لتجهيز المكان واعمال النظافة والتنسيق مع المرور لعمل حملة لمنع انتظار اي سيارات امام اللجان والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل اي عقبات .





وتابع المحافظ الجولة بتفقد المقار الفرعيه بعدد من المدارس، بدأها بتفقد مدرسة بنها الثانويه للبنات واستاء من تدني مستوي النظافة وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال السادة اعضاء اللجنة واصدر المحافظ قرارا باقالة مدير المدرسة لاهماله في مهام عمله وعدم القيام بها علي الوجه الاكمل.





كما تابع الجولة بتفقد لجان مدارس بنها الثانوية للبنين ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ومدرسة سعد زغلول ومدرسة بن خلدون ومدرسة 25 يناير ومدرسة الامام محمد عبده حيث وجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون علي مستوي عال من النظافة لاستقبال اعضاء اللجان.

وأكد المحافظ خلال الجولة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الاستاد، الذي يستخدم لتسليم المظاريف للجان الفرعية وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين، بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة المقرات الانتخابية، والتأكد من سلامة مداخل المقرات وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق مشددًا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة يومية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع والتاكد من النظافة الدورية والمستمرة لدورات المياه بالاضافة الى توفير سيارة اطفاء واسعاف قريبة من المقرات الانتخابية.





وطالب المحافظ، المواطنين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما، نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمصر مؤكدا أن المشاركة واجب وطني على الجميع.

وفى الوادى الجديد تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عددا من المرافق الخدمية منها إنشاء المعهد الفني الصحي وامتحانات الدبلومات الفنية وتجهيز المقرات الانتخابية بالداخلة.

وتضمنت الجولة، زيارة مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشورى والتي تجري في ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

وشددت حنان، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بمراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ورفع كفاءة الإنارة ودورات المياه بأماكن مبيت عناصر التأمين والمشرفين، وتوفير مظلات ومقاعد خارج مقار اللجان للتيسير على المواطنين في عملية التصويت.

وفى محافظة المنيا قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع أنهت كافه الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة والمزمع إجرائها يومي 11-12 اغسطس الجاري.

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.





وفى أسوان أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الإنتخابية بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة .





وشدد اللواء أشرف عطية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات .





ولفت المحافظ إلى أهمية إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان ، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها ، علاوة على توفير المطهرات والصابون ، والإلتزام بإرتداء الكمامات ، فضلًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وأيضًا كراسى متحركه لذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن .





وفى كفر الشيخ عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا، لبحث الترتيبات النهائية؛ لتجهيز المقار الانتخابية؛ استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بإجراء "بروفات" على العملية الانتخابية يومي الصمت الانتخابي، للتأكد من جاهزية كل اللجان لاستقبال المواطنين، والمسارات التي تم تحديدها.