أهالي قرية دارين بالدقهلية يشكون من انتشار القمامة

استغاث أهل قرية درين بمحافظة الدقهلية في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد تحول 7 أفدنة بالبلدة إلى تلال من القمامة.





وقالوا في شكواهم إنه يوجد في قرية درين مركز نبروه بمحافظة الدقهلية هذه الأفدنة السبع والتي كانت أرضا زراعية ثم تحولت بعد ذلك إلى مزرعة بط ولكن لم تستمر وأغلقت ثم تحولت بعد ذلك إلى تلال من القمامة مما يجعل القرية مصدر وباء لكل المارين بها".





وأضافوا في شكواهم "أن القرية انتشر فيها أمراض كثيرة هذا غير الرائحة العفنة التي لا تستطيع التنفس بسببها والمنظر القمئ الذي يطل عليه البيوت وقدموا الكثير من الشكاوى ولكن لا شيء يحدث".





وطالبوا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهل تلك القرية وصغارها.







