قتلها بمساعدة أمه .. قرية عروس الدقهلية تنتفض للمطالبة بالقصاص

وخرج العشرات حاملين لافتات تطالب بالقصاص من الزوج القاتل ووالدته، كما أكدوا ان الفتاة تم الغدر بها من قبل زوجها مؤكدين أنه هو من قام بقتلها بمساعدة والدته. حيث تزوج "شعبان" من "رضا"، منذ شهر تقريبا ، ثم بدأت المشاكل الأسرية، حيث قرر الزوج أن تقوم زوجته بخدمة والدته بعد أقل من 10 أيام فقط من الزواج، ووافقت المجنى عليها ولكن نشبت المشادات بين الزوجة ووالدة زوجها.





وبعد مرور30 يوما، واول ايام العيد طلبت والدة الزوج من زوجة نجلها أن تعطيها بعض الاغراض من النيش ولكن الزوجة رفضت فقامت والدة الزوج بالتعدى عليها ، هى و نجلها بالضرب المبرح، حيث لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة وسقطت من علو.





واتهمت اسرة المجنى عليها الزوج ووالدته بالتخلص منها والقائها من فوق سطح المنزل وتم القبض على الزوج ووالدته، بمركز شرطة دكرنس، فيما اخلت النيابة سراحهما لحين ورود تقرير الطب الشرعى.