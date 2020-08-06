قيادي بـ مستقبل وطن يحث المواطنين على ضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ: "واجب وطني"

حث الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري على ضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "مجلس الشيوخ"، والتي من المُقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 من الشهر الجاري، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 في ذات الشهر.





وأكد سوس ، في بيان له اليوم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية ويجعلنا نظهر أمام كافة دول العالم بأن الشعب المصري حريص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجبا دستوريا عليه تأديته تجاه وطنه بمظهر ديمقراطي يليق بالمصريين جميعًا بعيدًا عن اختيارات الناخبين للمرشحين، مشيرا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.



