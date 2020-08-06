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برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن يحث المواطنين على ضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ: "واجب وطني"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:47 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
حث الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري على ضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "مجلس الشيوخ"، والتي من المُقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 من الشهر الجاري، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 في ذات الشهر.

وأكد سوس ، في بيان له اليوم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية ويجعلنا نظهر أمام كافة دول العالم بأن الشعب المصري حريص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجبا دستوريا عليه تأديته تجاه وطنه بمظهر ديمقراطي يليق بالمصريين جميعًا بعيدًا عن اختيارات الناخبين للمرشحين، مشيرا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ. 

وحذر القيادي بحزب مستقبل وطن،  الناخبين من الالتفات إلى دعوات المقاطعة أو التقاعس عن أداء الواجب الوطني، موضحا  أن هذه المحاولات فاشلة وتستهدف إحداث حالة من الفراغ السياسي في مصر، مؤكدا أن وعي الناخبين سيكون عاملا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نعمل على إرثاء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.
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