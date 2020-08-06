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رياضة

وزير الرياضة يشهد أولى مباريات الدوري المصري العام بعد استئنافه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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ريهام بكير

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الزمالك مع المصري ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة القدم، وذلك فى أول مباراة بالدورى بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتعود منافسات الدورى المصري العام لكرة القدم وفق إجراءات واشتراطات احترازية، وطبقًا للدليل الاسترشادى الذى أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بالاتحادات الرياضية المختلفة، وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات والمسحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامتهم، والحفاظ على صحتهم.


واطمأن وزير الشباب والرياضة على جميع الاجراءات الاحترازية المتبعة قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصري من حيث قياس درجة الحرارة، وتطهير الملعب وكافة المناطق التى يتواجد بها اللاعبون، ووجود المراقب الطبي؛ لمتابعة تنفيذ كل الاجراءات والاشتراطات الصحية.


وشدد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بشأن عودة المسابقات المختلفة طبقًا للاشتراطات الاحترازية والخطوات التنفيذية التى سبق وأن تم الإعلان عنها، مشيرًا الى أن سلامة وصحة اللاعبين تضعها الوزارة والاتحادات فى صدارة الأولويات، وأنه يتم رصد وملاحظة كافة التطورات، واتخاذ الاجراءات الفورية حال ظهور أى حالات إيجابية.

 

ولفت الوزير إلى النجاح فى عودة النشاط والمسابقات الرياضية المختلفة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ومراكز الشباب فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

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