مؤتمر جماهيري لـ مستقبل وطن بمركز صدفا لدعم مرشحي الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ

نظم المهندس مصطفى محمد سالمان مرشح القائمة الوطنية من "أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ بحزب مستقبل وطن أسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم مرشحي الحزب على النظامين "القائمة –الفردي".





وشارك فعاليات المؤتمر الذي عقد بمركز صدفا بمحافظة أسيوط كل من "المهندس مجدي سليم وحمادة قرشي ومصطفى الكحيلي وعصام بركات مرشحي مستقبل وطن على النظام الفردي كما شارك من مرشحي القائمة الوطنية الدكتور علي مهران وهند جوريف والمهندس مصطفى سالمان.





وعقد المؤتمر تحت رعاية أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط تنفيذا لتكليفات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والنائب الأول وبرعاية المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمناء الأمانات النوعية وهيئات مكاتب الحرب بأسيوط والدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة وجمع غفير من القيادات الشعبية والتنفيذية والشخصيات العامة والسياسية بمحافظة أسيوط ومركز صدفا.





وقال المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة إن هذا الاستحقاق يأتي استكمالا لمؤسسات الدولة المصرية وأن حزب مستقبل وطن أخذ على عاتقه السعي نحو العهد على دعم الدوله المصريه في كل المجالات.





وأكد على توعية المواطنين من أهالي صدفا بأهمية ممارسة حقوقهم السياسية والذهاب والكتابة إلى لجان الانتخابات وأشاد ياسر عمر بمجهودات أبناء الحزب المخلصين بالعمل على رفعة والارتقاء باسم الحزب وشدد على أهمية أن يكون كل عضو بالحزب علي قدر المسئولية لإظهار الانتخابات بالمظهر اللائق.





وأكد المهندس مصطفى سلمان مرشح القائمة الوطنية من "أجل مصر" عن الشباب على سعادته بتواجده وسط أبناء محافظته، مضيفًا أن القيادة السياسية تعمل على ترسخ لدولة المؤسسات وتقدم الدولة كل الدعم للشباب وتوفر المناخ الملائم لتحقيق حياة سياسية جيدة، وأشاد سلمان بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الوطن وتأمينه موضحا أن حرب مستقبل وطن له دور كبير في التلاحم مع الشارع والأزمات.



