العروض تنهال على رمضان صبحي.. بيراميدز وأودنيزي وألميريا في الصورة

تلقي رمضان صبحي صانع إلعاب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من هيدرسفليد العديد من العروض خلال الساعات القليلة الماضية.





وكشفت مصادر خاصة أن رمضان صبحي يعيش في حالة من الحزن الشديد بسبب عدم وضوح الرؤية في موقفه.





وقالت المصادر ان هناك العديد من العروض التي تلقاها من بينها اودنيزي الإيطالي وفريق يوناني وآخر إسباني .





واوضحت أنه رغم نفي بيراميدز الدخول في أي تفاوض لكن الحقيقة انهم تواصلوا مع اللاعب وعرضوا عليه مبلغا ماليا كبيرا .





وشددت المصادر أن ألميريا الإسباني أيضًا يراقب الموقف عن كثب وسيتدخل في الوقت المناسب.