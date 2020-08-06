أجايي: سعيد بمرور 4 سنوات على وجودي في الأهلي

عبر جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بمرور 4 سنوات على وجوده في صفوف الفريق، معربًا عن أمله في مواصلة مسيرته بقميص النادي الأهلي لسنوات قادمة.
وأضاف أجايي بأنه سعيد بالوجود داخل صفوف النادي الأهلي، أكبر أندية إفريقيا، وما يتمتع به من منظومة احترافية، بالإضافة للدعم الجماهيري الكبير، الذي يقدمه جمهور النادي لكل عناصر الفريق، ويتمنى أن يرد جميل هذا الجمهور العظيم بالمساهمة في حصد كل الألقاب.
يذكر أن جونيور أجايي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الخامس من أغسطس 2016، وخاض 126 مباراة رسمية بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل 35 هدفا وأسهم في 24 هدفا.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
هذا ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.