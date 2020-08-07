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برلمان

برلماني مهاجما قنوات الإخوان: ينفذون مخططات إرهابية ويحصلون على تمويل خارجي للإضرار بمصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
شن النائب محمد الغول عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هجوما حادا على قنوات الإخوان والتي تبث من تركيا، موضحا أنها تنفذ مخططا عدائيا ضد مصر بالتنسيق مع منظمات مشبوهة يتم تمويلها من أعداء الدولة المصرية ومن يكرهون الاستقرار.

وقال الغول في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك منظمات دولية تنفيذ أجندة الإخوان مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مستطردا  يشكلون  لوبي ضد مصر و يصدون تقارير عدائية ضد الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المنظمات المشبوهة تحصل على معلوماتها من قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وتقوم هذه القنوات أيضا  باستخدام التقارير المفبركة والكاذبة  لتشويه سمعة مصر في الخارج حيث تروج لها في تغطية إعلامية متحيزة  ومغرضة.   

وقال الغول، إن الكيانات الإرهابية  تتخذ من القنوات التي تبث من الخارج أذرع إعلامية لتنفيذ أجنداتها مشيرا في هذا السياق لقنوات الشرق ومكملين بخلاف قناة الجزيرة القطرية.

وأضاف عضو مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن هذه الجماعات الإرهابية تسير بدعم  غطاء إعلامي يبث من الخارج وتموله دول كارهة لمصر كما تتمتع  بغطاء حقوقي  تعمل  ضد الدولة المصرية واختتم عضو مجلس النواب، قائلا " أكاذيبهم أصبحت مكشوفة أمام الجميع.
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