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توك شو

كبير المرشدين بهيئة قناة السويس: تطوير الممر الملاحي قائم على تطور السفن.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:01 ص
قناة السويس
قناة السويس
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قسم التوك شو
قال وسام حافظ، كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، إن قناة السويس تتطور مع تطور المراكب، حيث كان عمقها 15 مترا وأصبح 24 مترا، وكان طولها 162 كيلو وأصبح 194 كيلو و300 متر، أما عرضها فكان 90 مترا وأصبح 245 مترا.

وأضاف "حافظ" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تطوير قناة السويس قائم على تطور المراكب والتي بدورها ترتبط بسعر النولون، فكلما زاد حجم المركب يقل سعر النولون.

وتابع: كان التنافس كبير بين شركات الملاحة لإنتاج مراكب كبيرة، وهو ما كان يجب معه تطوير قناة السويس لتصبح صالحة للملاحة بشكل دائم، مضيفا: "قبل ما نعمل قناة السويس الجديدة، كانت المراكب الكبيرة بتعمل مخطاف في منطقة البحيرات المرة".

وأردف كبير المرشدين، أن إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة ساهم في تقليل وقت عبور السفن، وهو ما أدى لتقليل التكلفة أيضا، متابعا أن الرئيس السيسي خلال 6 سنوات قدم الكثير من الإنجازات على رأسها المشروع الضخم لمحور قناة السويس.

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