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رياضة

الأهلي: رمضان صبحي الأفضل في مصر ولا يوجد له بديل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يوجد لاعب واحد يعوض أسم وقيمة رمضان صبحي .

وقال مصدر بالجهاز الفني إن رمضان صبحي لاعب جوكر يتمتع بمواصفات فنية غير موجودة في أي لاعب فهو الأفضل في مصر دون منازع.

واضاف أن غياب رمضان صبحي عن الفريق في الفترة المقبلة تمثل خسارة فادحة للجهاز الفني بسبب إنتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي.

وأوضح أنه علي المستوي المحلي لا يوجد بديل لرمضان صبحي خاصة مع إيقاف محمود كهربا بسبب أحداث مواجهة السوبر المصري التي جرت في أبوظبي ولكنه سيكون متواجدًا في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتمني عضو الجهاز الفني بان يتم حل الأزمة وشراء بطاقة اللاعب بصورة نهائية حتي يتسنى له المشاركة مع أبناء القلعة الحمراء.
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