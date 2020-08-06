محافظ كفر الشيخ: 92 مليون جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الشباب هم قاطرة التنمية لذلك يجب علينا دعمهم للنهوض بالدولة والاقتصاد المصري.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كافة مراكز المحافظة يوجد بها مندوبون للبنوك يلتقون الشباب لتسهيل الإجراءات واستخراج المستندات المطلوبة وإنشاء وتطوير المشروع ودعمه الفني وقد يصل الأمر إلى مساعدته في التسويق.





وأضاف، تم تمويل مشروعات الشباب بـ68 مليون جنيه لتوفير 1985 فرصة عمل، مما يسهم في القضاء على البطالة ونمو الاقتصاد، لافتا أن محافظة كفر الشيخ دعمت مشروعات الشباب بـ 92 مليون جنيه ضمن مبادرة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.



