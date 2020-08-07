عقار آيل للسقوط بالشرقية والأهالي يستغيثون بالمحافظ.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو يظهر انهيار جزئى لعقار في شارع بورسعيد بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.





وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن العقار صدر له قرار إزالة منذ عام 2013 ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتي هذه اللحظة، مضيفا: البيت ده لو وقع هيؤدي لكارثة حقيقية ممكن تؤدي بحياة كتير من أهالي المنطقة".









وناشد الإعلامي محمد موسى مجلس مدينة الحسينية سرعة التحرك لانقاذ حياة المواطنين، قائلا: مجلس مدينة الحسينية اللي بيخلى مسؤليته بمخاطبات منه لمركز الشرطة لتنفيذ قرار الهدم أنه ينفذ الهدم لأن بإختصار أصحاب البيت والورثة تركوا العقار خوفا من تصدعه وانهياره عليهم زي ما حصل في واقعه مشابهه في مركز فاقوس برضه في الشرقية".



